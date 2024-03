Uhapšen član organizovane kriminalne grupe

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala (SBPK), u saradnji sa budvanskim Odjeljenjem bezbjednosti, uhapsili su I.K. (38), visokorangiranog pripadnika kriminalne grupe koja je djelovala na teritoriji Crne Gore.

Iz Uprave policije saopšteno je da je I.K. potraživan po potjernici Interpola Podgorica zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navodi se da je I.K. osumnjičen i za više krivičnih djela iz oblasti pranja novca, kao i nedozvoljeno držanje oružja i ekspozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

“Radi se o visokorangiranom pripadniku jedne kriminalne grupe koja je sprovodila kriminalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su u hapšenju I.K. učestvovali službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja i Odjeljenja bezbjednosti Budva.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastavljaju intenzivne i odlučne aktivnosti sa primarnim fokusom na neutralisanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica”, poručuje se u saopštenju.

