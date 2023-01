U udesu kod Nikšića poginula jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći kod Nikšića poginula je jedna osoba, a četiri su povrijeđene, saopšteno je iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Iz OKC-a su agenciji MINA kazali da je nesreća prijavljena u 14 sati i pet minuta.

“Jedna osoba, V. J. (42) je poginula, a četiri su povrijeđene”, kazali su iz OKC-a.

Portal RTCG prenosi da je V.J. u automobilu bio sa suprugom i dvoje djece, kao i da su oni prevezeni u nikšićku bolnicu.

Kako prenosi taj portal, jedno dijete je teže povrijeđeno.

“D. J. (7) je sa lakšim povredama na našoj hirurgiji, A. J. (12) ima povredu glave upućena u Klinički centar. Njihova majka primljena je na našoj hirurgiji, sa lakšim povredama”, saopšteno je Javnom servisu iz Opšte bolnice Nikšić.

Osoba iz drugog automobila primljena na hirurgiji i nema, za sada, znakova težih povreda.

Saobraćaj će biti u prekidu dok traje uviđaj.

