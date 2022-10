U slučaju spontanih okupljanja snimaće javne površine

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije će u nedjelju, u opštinama u kojima se održavaju lokalni izbori, snimati osobe i događaje na javnim mjestima, ukoliko dođe do spontanih javnih okupljanja ili narušavanja javnog reda i mira.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su najavili da će policija snimati javne površine i u slučaju vršenja krivičnih djela kao i drugih dešavanja kojim se ugrožavaju životi i zdravlje ljudi ili imovina.

Lokalni izbori održavaju se u Baru, Bijelom Polju, Podgorici, Pljevljima, Rožajama, Budvi, Danilovgradu, Zeti, Tivtu, Plavu, Kolašinu, na Žabljaku u Plužinama i Šavniku.

Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 20 sati.

