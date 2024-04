U saobraćajnoj nezgodi u Radovićima poginula jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Radovići, na kružnom toku Kotor – Tivat – Budva, jedna osoba je poginula, dok je jedna povrijeđena i prebačena u Kliničko-bolnički centar Kotor.

Kako prenosi Portal RTCG, nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, dogodila se u pet sati i 40 minuta.

Iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije su kazali da je saobraćaj na tom dijelu puta usporen, ali bez zastoja.

