U saobraćajnoj nezgodi lakše povrijeđena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nezgodi, koja se danas dogodila u Herceg Novom, lakše je povrijeđen G.R. (59).

Kako prenosi portal RTHN, do nesreće je došlo na Jadranskoj magistrali, na Zmijicama, oko 12 sati.

Iz Odeljenja bezbjednosti Herceg Novi su rekli da su u nezgodi su učestvovala tri vozila.

“U nezgodi su učestvovali crnogorski državljani Ž.I. (42), G.R. i državljanin Hrvatske V.G. (46). Lakše tjelesne povrede je zadobio G.R. kome je ukazana pomoć u bolnici Meljine”, rekli su iz Odjeljenja bezbjednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS