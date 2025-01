U pretresima u Beranama zaplijenjene bombe, pištolj i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije zaplijenili su, tokom pretresa na tri različite lokacije u Beranama, četiri bombe, pištolj, 250 komada municije i tri vazdušne puške.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, pretresi kod tri osobe, od kojih su dvije operativno interesantne, izvršeni su shodno pojačanim aktivnostima u cilju sprečavanja nelegalnog držanja oružja.

Navodi se da su pretresi izvršeni kod N.P., M.P. i P.J.

“Tom prilikom pronađene su i oduzete četiri bombe, pištolj, 250 komada municije, tri vazdušne puške, tri manja pvc pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga marihuana i dvije gas maske”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji će se nakon odgovarajućih vještačenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

