U Nikšiću akcija na presijecanju krijumčarenja cigareta

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću je u toku akcija Specijalnog tužilaštva na presijecanju krijumčarenja cigareta, u okviru koje je priveden veći broj osoba, saznaje Agencija MINA.

Krijumčarenje je realizovano prilikom uništavanja cigareta.

SDT je u saradnji sa više nadležnih organa, zbog sumnje da je formirana organizovana kriminalna grupa koja se bavi zloupotrebom službenog položaja i krijumčarenje cigareta, odlučilo da prati njihove aktivnosti.

