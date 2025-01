U KBC Berane uspješno izvedene najkompleksnije ortopedske operacije

Podgorica, (MINA) – Tim ortopeda, predvođen doktorom Nikolom Bulatovićem, uspješno je obavio dvije artroskopske operacije u Kliničko-bolničkom centru (KBC) Berane.

Operacije su obavljene kod rukometaša S.L (23) iz Berana, koji je bio u timu reprezentacije Crne Gore, kao i nekadašnjeg proslavljenog košarkaša, Beranca M.Z. (43).

Operacije je izveo tim ortopeda na čelu sa Bulatovićem, koji je jedan od najboljih stručnjaka iz te oblasti u Crnoj Gori i šire, a koji je ujedno i profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici, prenosi Portal Berane online.

U timu su bili i beranski doktori Milić Mimović, koji je i medicinski direktor KBC Berane, i Saša Novović.

Kako je rekao Mimović, urađena je hirurgija meniskusa, odnosno njihova reparacija – šivenje, što je prvi put da je urađena ta procedura.

On je za Portal Berane online kazao da očekuje da će unapređenjem procedura to uskoro postati standardna usluga na ortopedskom odjeljenju u Beranama i dostupna svima kojima bude potrebna.

„Prije svega mislim na mlađu populaciju stanovništva koja se bavi sportom, te samim tim neće biti potre za odlazak u zdravstvene ustanove izvan Crne Gore”, dodao je Mimović.

Nikola Bulatović je u KBC Berane uradio i prvu operaciju iz oblasti sportske ortopedije.

On je bio i šef crnogorskog medicinskog tima na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

