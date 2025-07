KCCG i Opšta bolnica Nikšić dobili digitalne mamografe

Podgrorica, (MINA) – Crkva Isusa Hrista svetaca posljednjih dana donirala je Kliničkom centru (KCCG) i Opštoj bolnici Nikšić digitalne mamografe, ukupne vrijednosti 485 hiljada USD, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su rekli da je zdravstveni sistem Crne Gore, zahvaljujući toj izuzetnoj i vrijednoj donaciji, bogatiji za dva najsavremenija digitalna mamografska sistema.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun je istakao da je ovo značajan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite žena u Crnoj Gori, kroz modernizaciju opreme i jačanje kapaciteta za rano otkrivanje karcinoma dojke.

On je zahvalio Crkvi Isusa Hrista svetaca posljednjih dana na vrijednoj donaciji i iskazanoj posvećenosti unapređenju zdravlja crnogorskih građana, naglašavajući da je ova podrška primjer istinskog partnerstva i solidarnosti, na korist cijelog društva.

„Ono što nas posebno raduje je činjenica da je Opšta bolnica Nikšić sada prvi zdravstveni centar, osim KCCG, koji ima mamograf sa tomosintezom, tehnologijom koja omogućava 65 odsto veće otkrivanje invazivnih karcinoma u poređenju sa klasičnim 2D mamografima“, naglasio je Šimun.

Prema njegovim riječima, svi ti koraci dio su šireg programa Ministarstva zdravlja usmjerenog ka potpunoj digitalizaciji mamografskih aparata u javnom zdravstvu.

„U proteklih sedam mjeseci, digitalizovali smo pet mamografa širom Crne Gore, a nastavljamo ka cilju da ženama u svim djelovima zemlje omogućimo pristup najmodernijoj tehnologiji za rano otkrivanje raka dojke“, naveo je Šimun.

On je podsjetio da Crna Gora sprovodi organizovani skrining program za rano otkrivanje raka dojke, koji ima za cilj da se svakoj ženi omoguće pravovremeni pregledi, s obzirom na činjenicu da je rano otkrivanje ključ uspješnog liječenja.

„Zajedno sa našim partnerima, zdravstvenim radnicima i cijelim društvom, gradimo sistem u kojem nijedna žena neće biti uskraćena za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Danas, zahvaljujući ovom značajnom doprinosu, još smo bliže tom cilju“, istakao je Šimun.

On je apelovao na sve žene da iskoriste pravo na besplatan skrining i redovno kontrolišu svoje zdravlje.

„U znak zahvalnosti na vrijednoj donaciji, humanosti i društvenoj odgovornosti, Šimun je predstavnicima Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana uručio prigodne zahvalnice“, kaže se u saopštenju.

