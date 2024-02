U februaru bogat kulturni program u Zeti

Podgorica, (MINA) – Kultuno-informativni centar (KIC) „Zeta“ tokom februara će organizovati 12 programa, kojima će biti unaprijeđena i obogaćena kulturna scena u toj opštini, kazao je vršilac dužnosti direktora te ustanove Branko Noković.

On je rekao da će februarski probram KIC-a biti organizovan u saradnji sa Opštinom Zeta.

Noković je kazao da će u ponedjeljak u velikoj sali zetskog KIC-a, od 11 sati, biti izvedena predstava “Niko se nije naučen rodio”, nevladine organizacije Arlekin.

U predstavi igraju Una Lučić i Vukan Pejović, a tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević Bulatović.

„Program će odgledati učenici drugog razreda iz sve četiri škole sa područja Opštine Zeta“, istakao je Noković.

On je najavio da će u utorak, u maloj sali, biti priređena izložba „Brodovi u boci“ Dragana Markovića.

Dragan Marković se izradom modela brodova u boci bavi od 1990. godine i za to vrijeme je napravio više od 40 modela poznatih brodova jedrenjaka.

“Marković je imao 12 samostalnih izložbi, a učestvovao je u preko 100 kolektivnih po Crnoj Gori i regionu. Izlagao je u Pomorskom muzeju u Kotoru, Zavičajno – pomorskom muzeju Porto Montenegro, Dvorcu Petrovića na Kruševcu, Ekonomsko – kulturnom centru Azerbejdžan u Podgorici, Hotelu Splendid”, rekao je Noković.

Kako je kazao, za 9. februar planirano je filmsko veče posvećeno reditelju Živku Nikoliću.

Noković je rekao da će o stvaralaštvu Nikolića govoriti reditelj Branko Baletić i glumica Dubravka Drakić.

On je naveo da će 12, februara, u saradnji sa Centrom za kulturu Tivat, u velikoj sali KIC-a, biti održana predstava „Pazi zebru gazi“.

„Ova predstava djecu kroz smijeh i igru uvodi u kulturu saobraćaja. Rađena je po motivima teksta Miroljuba Mijatovića, a režija, adaptacija, izbor muzike pripadaju Petru Pejakoviću“, rekao je Noković.

On je dodao da će taj program, na organizovan način, odgledati učenici trećeg razreda iz sve četiri škole sa područja Zete.

Noković je rekao da će 13. februara, u ciklusu programa „Upoznajmo sportistu“, polaznici škole košarke i mladi ljubitelji sporta biti u prilici da upoznaju Nikolu Pekovića, koji će im prenijeti svoje iskustvo.

Kako je najavio, tri dana kasnije pravnik u nevladinoj organizaciji Juventas Jovan Bojović održaće za učenike viših razreda edukativnu radionicu „Prava mladih“.

Noković je rekao da će 20. februara autorka bestselera „Kastigulja“ Jasenka Lalović održati promociju knjige „Bastadur“.

On je istakao da je Lalović, koja živi i radi u Beogradu, svoj prvi roman „S one bande moje gore“ objavila u pedesetim godinama.

Noković je najavio i da će 22. februara muzički stvaraoci iz Zete prirediti koncert za sve ljubitelje muzike, raznovrsnog žanra.

„U programu će učestvovati Zdravko Đuranović, Danilo Đinović, Vesna Lazović, Duško Lazović, Ranko Vukčević, Ilija Vukčević, Šćepan Stojanović, Ivana Martinović, Milan Vujačić, Elvir Smajović, Mirko Đuretić, Stanko Miranović, Nikola Bušković i Andjela Ulićević“, rekao je Noković.

Kako je kazao, u tom programu će učestvovati i folklorni ansambl (FA) „Slobodan Aligrudić“.

U februaru će u Zeti biti organizovana i izložba radova učenika osnovnih škola sa područja te opštine na temu „Bolje mir nego rat“, kao i koncert FA „Slobodan Aligrudić“, predstava „Narodni poslanik“ i promocija knjige „Pustoš duše“ Krsta Pejovića.

