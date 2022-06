U Budvi ubijen Šaković

Podgorica, (MINA) – U Budvi je u petak uveče ubijen jedan od članova škaljarskog klana Milić Minja Šaković, pišu Vijesti.

Iz Uprave policije saopštili su da je ispred zidina starog grada u Budvi došlo do upotrebe vatrenog oružja, navodeći da je tom prilikom stradao M.Š.

“Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom preduzima aktivnosti na rasvjetljavanju događaja, o čijem ishodu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, kaže se u saopštenju.

