Tim crnogorskih spasilaca upućen u BiH

Podgorica, (MINA) – Tim crnogorskih spasilaca upućen je jutros u Bosnu i Hercegovinu (BiH) kako bi pomogao u saniranju posljedica katastrofalnih poplava koje su pogodile tu državu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), tim od ukupno 32 člana, sastavljen od vatrogasaca-spasilaca lokalnih službi zaštite i spašavanja, pripadnika Crvenog krsta Crne Gore i stručnjaka Direktorata za zaštitu i spašavanje, jutros je ispratio resorni ministar Danilo Šaranović.

Iz MUP-a su kazali da je tim opremljen specijalizovanom opremom za traganje i spašavanje iz ruševina, kao i pumpama visokog kapaciteta za crpljenje vode.

Tim će, kako su naveli, pomoći u najteže pogođenim područjima u BiH, koja su proteklih dana pretrpjela velike gubitke usljed obilnih padavina i bujičnih poplava.

„Crna Gora će nastaviti da pruža podršku našim prijateljima u regionu i šire, uvijek u duhu solidarnosti i međusobnog pomaganja,“ naglasio je Šaranović.

Iz MUP-a su dodali da se crnogorski tim jutros uputio prema pogođenim područjima i da se očekuje njihov dolazak i početak aktivnosti tokom dana.

„Ovo je još jedan dokaz odlučnosti i spremnosti Crne Gore da odgovori na pozive za pomoć u vanrednim situacijama, pokazujući svoju humanitarnu ulogu i privrženost zajedničkoj sigurnosti regiona“, kaže se u saopštenju.

