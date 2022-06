Temeljni ugovor najtemeljnije pripremljena izdaja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ugovorom koji Vlada Dritana Abazovića planira da potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), ta vjerska zajednica postavlja se na nadređen položaj ne samo u odnosu na ostale vjerske zajednice, već i na državu, ocijenio je član Predsjedništva Socijaldemokrata (SD) Marko Rakočević.

On je kazao da je ugovor sa SPC, koji je objavila Vlada, a koji se bez ikakvog opravdanja naziva temeljnim, “najtemeljnije pripremljena izdaja Crne Gore”.

“Tim ugovorom koji izdajnička Vlada Abazovića planira da potpiše sa SPC, ta vjerska zajednica postavlja se na nadređen položaj ne samo u odnosu na ostale vjerske zajednice, već i na samu državu Crnu Goru”, rekao je Rakočević.

On je naveo da će se SD protiv “akta kapitulacije Crne Gore nad velikodržavnim projektom” boriti na sve moguće načine.

“Na šta, još jednom, pozivamo sve političke subjekte, bili oni u vlasti ili van nje, kao i sve slobodnomisleće građane koji se protive tom suludom političkom naumu koje Abazović na čelu 43. Vlade pokušava da sprovede”, kaže se u saopštenju.

Rakočević je kazao da je nevjerovatno da Crna Gora episkopijama SPC priznaje kontinuitet preko 600 godina duži nego što ga je sama Srbija, matična država, priznala SPC.

Prema riječima Rakočevića, za taj nonsens ne treba posebna pamet i pravničko znanje.

To je, kako je naveo, jasno vidljivo svakom laiku koji baci pogled na “taj sramni ugovor”.

“Da stvar bude još gora, od SPC, odnosno njenih eparhija u Crnoj Gori planirano je, potpisom premijera ove države (makar formalno), napraviti državu u državi”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Rakočevića, svi koji se ogriješe o zakon, utočište će, ukoliko ovaj ugovor bude potpisan, moći naći u crkvi gdje državni organi, bez odobrenja sveštenika, neće moći da djeluju.

“Hapšenja, dakle, mogu na ulici, mogu u Skupštini, Vladi, sudovima, ali ne mogu u crkvama koje su u vlasništvu SPC”, kaže se u saopštenju.

Rakočević je rekao da je ovo samo jedan dio skandaloznog dokumenta koji se Crnoj Gori pokušava podvaliti kao “temeljni” ugovor.

“Žao nam je što se ispostavilo da smo bili u pravu kada smo odbili učešće u prevarnom projektu zvanom manjinska vlada”, navodi se u saopštenju.

Rakočević je kazao da nije vrijeme za likovanje, nego za odgovornost.

“A ona nam nalaže da Vladu srušimo što prije, kako bismo konačno nakon izbora dobili novu, koja bi bila istinski građanska i evropska i prije svega odgovorna prema državi i njenim vitalnim interesima, za razliku od postojeće koja to definitivno nije”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS