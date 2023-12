Stojanoviću produžen pritvor za dva mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vijeće Višeg suda u Podgorici u petak je produžilo pritvor za dva mjeseca bivšem direktoru policije Slavku Stojanoviću, potvrdila je agenciji MINA portparolka tog suda Marija Raković.

Stojanović je uhapšen 18. novembra po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

SDT Stojanovića tereti za zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje.

