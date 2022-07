Spremni da doprinesu ostvarenju tekovina 13. jula

Podgorica, (MINA) – Udruženje pravnika, koje se približava velikom jubileju 90 godina postojanja i rada, spremno je da, kao i do sada, doprinese kako bi tekovine 13. jula bile ostvarene kroz izgradnju bolje i pravednije Crne Gore.

Iz Udruženja su naveli da je jedan od tih temelja pravda i crnogorski osjećaj pravice.

To je, kako su kazali, moguće izgraditi samo u državi i društvu koje je zasnovano na vladavini prava i institucionalnoj i funkcionalnoj demokratiji.

„U to ime Udruženje pravnika očekuje da svi, posebno državni organi i nosioci javnih funkcija i odgovornosti, u što kraćem roku, ispune svoje ustavne obaveze i ostvare puno funkcionisanje institucija koje osiguravaju ostvarenje sigurnosti, pravde i jednakosti za sve građane“, poručili su iz Udruženja.

