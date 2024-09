Spašeno pet osoba koje su ispale iz čamca

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) spasili su pet osoba, među kojima je bilo i dijete, a koje su ispale iz gumenog čamca u Sutomoru.

Kako je saopšteno iz UPSUL, te osobe iz čamca su ispale kod Rta Ratac.

“Odmah po dobijanju informacija da je pet osoba ispalo iz čamca, UPSUL je na mjesto događaja uputio svoju posadu sa spasilačkim čamcem SAR-5 iz Bara, jer je čamac kružio oko njih i prijetio da ugrozi njihove živote”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u isto vrijeme isplovio, sa privatnim plovilom i Nikola Bošković, koji nije bio na dužnosti, ali je, kako su naveli iz UPSUL, pokazao hrabrost i vještinu i uspio da obuzda čamac, koji je prijetio da ozbiljno povrijedi posadu koja je bila zarobljena u moru.

“Ova akcija, koja je trajala nekih 20-ak minuta, bila je najzahtjevnija akcija spašavanja ove godine, imajući u vidu opasnosti kojoj su bili izloženi posada čamca i spasioci”, rekli su iz UPSUL.

Oni su, s obzirom da je septembar veoma aktraktivan za aktivnosti na moru, apelovali na oprez prilikom korištenja plovnih sredstava.

Iz UPSUL su upozorili na najavljenu promjenu vremenskih koja slijedi u narednih nekoliko dana.

“Podsjećamo da ovakve ili slične rizične situacije na moru građani i turisti mogu prijaviti direktno na broj 129 ili putem mobilne aplikacija Safesea.me”, navodi se u saopštenju.

