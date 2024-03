Spajić: Podrška članstvu u NATO će rasti

Podgorica, (MINA) – Kredibilno članstvo u NATO omogućava Crnoj Gori brži put u Evropsku uniju (EU), ocijenio je premijer Milojko Spajić navodeći da je ubijeđen je da će podrska Alijanski rasti.

Spajić je, nakon sastnka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Gabrijelom Eskobarom, ocijenio da je crnogorsko kredibilno učešće u NATO-u bitno za ekonomiju i standard građana, kao i za ozbiljne investicije.

“Ubijeđen sam da će podrška NATO-u rasti, jer će građani vidjeti benefite”, istakao je Spajić.

On je rekao da će članstvo u NATO pomoći Crnoj Gori na evropskom putu.

“Kredibilno članstvo nam omogućava da ubrzamo put u EU”, rekao je Spajić.

Eskobar je kazao da je Crna Gora napravila značajan napredak, kao i da će SAD nastaviti da podržavaju državu na putu ka EU.

“SAD podržavaju crnogorsku evroatlantsku putanju i mislim da je ova Vlada, pod rukovodstvom Spajića, kao i sa strateškim vizijama predsjednika Jakova Milatovića, uz podršku ministara uz Vlade već napravila veliki napredak“, rekao je Eskobar.

Odgovarajući na pitanje o porastu broja građana koji podržavaju izlazak Crne Gore iz NATO-a, a koje je pokazao izvještaj Alijanse za prošlu godinu, Eskobar je podsjetio da je svaka članica koja se učlanila u EU prethodno bila članica NATO-a.

On je rekao da to nije zahtjev, ali i naglasio da je od pomoći u procesu pristupanja EU.

“Svaka država koja se učlanila u EU je prosperitetnija, sa jačom demokratijom i stabilnija, i to je ono što želimo za Crnu Goru. To je ono što ćemo nastaviti da podržavamo”, rekao je Eskobar.

Prema njegovim riječima, invazija Rusije na Ukrajinu pokazala je koliko je važno članstvo u NATO-u.

“Nadam se da će ljudi u ovoj državi cijeniti ono što je NATO radio u posljednjih 75 godina, kao i ono što ćemo raditi”, rekao je Eskobar, dodajući da će sve učiniti da ljudima predstave koliko je bilo značajno učlanjenje Crne Gore u NATO.

On je dodao da je način na koji se Crna Gora ponaša u okviru Alijanse, argument i za EU.

“Moj argument za EU je da, ako vidite kako se Crna Gora ponaša u NATO-u, a taj način je vrlo pozitivan, vi možete očekivati da Crna Gora bude i naredna članica EU”, rekao je Eskobar.

Komentarišući rezultate NATO izvještaja, Spajić je kazao da je Vlada počela mandat u novembru, pa, kako je rekao, nije imala mnogo uticaja na taj dokument i ono što je iz njega proizašlo.

On je naglasio posvećenost aktuelne Vlade evropskom putu.

“Nijesmo bili prečisti na našem putu u prošlosti, sad je jasno da je budućnost Crne Gore u EU, kao i da smo potpuno fokusirani na naš put prema Briselu”, rekao je Spajić.

On je naglasio da ne postoji dilema o strateškim ciljevima Crne Gore.

“Ne postoji sumnja o tome šta je strateški cilj ove države. Strateški cilj je da bude punopravna članica EU”, rekao je Spajić, dodajući da je to i kredibilno članstvo u NATO-u, kao i usaglašavanje sa bezbjednosnom politikom EU.

Na pitanje o rekontrukciji Vlade, Spajić je kazao da je koalicioni sporazum jasan.

“Jako je jasan i detaljan i nema nikakvih nejasnoća. Ko god se bude pridržavao načela koja su jasno definisana u sporazumu neće imati problem da bude naš partner i da zajedno idemo prema EU”, naglasio je Spajić.

Na pitanje novinara da pojasni izjavu u kojoj je kazao da bi u Crnoj Gori trebalo da prati ono što premijer radi, Eskobar je naglasio da to nije individualna podrška, već podrška na nivou institucije.

“Mi podržavamo Spajića u njegovoj institucionalnoj ulozi, podržavamo i druge institucije i one koji su posvećeni EU i NATO-u i borbi protiv korupcije”, rekao je Eskobar.

On je naglasio da Spajića ne podržava individualno u onome što radi u domaćoj politici, nego u svemu onome što radi kako bi Crna Gora postala naredna članica EU.

Odgovarajući na pitanje novinara saopštenju Demokratske Crne Gore da će podržavati Vladu do Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), Spajić je kazao neće dozvoliti politizaciju uprave.

“Ni prije, ni poslije IBAR-a, nećemo dozvoliti politizaciju uprave i bilo kog dijela izvršne vlasti”, rekao je Spajić.

On je naglasio da je važno imati najbolje ljude na ključnim mjestima.

Na pitanje da li će pokretati pitanje rekonstrukcije Vlade, Spajić je kazao da su fokusirani isključivo na IBAR.

“Ako želite rezultat morate da stavite fokus na neke stvari. Nacionalni interes je ispred svih političkih interesa”, rekao je Spajić.

On je dodao da nema vremena za političarenje i “dječije igre”.

“Sada je vrijeme za dostavljanje rezultata”, poručio je Spajić, dodajući da će se svim drugim pitanjim baviti nakon dobijanja IBAR-a.

Spajić je naglasio da svako ko podržava sporazum može biti partner, dodajući da smatra da bi partije koje predstavljaju manjinske narode trebalo da budu u izvršnoj vlasti.

“Manje brojni narodi su jako bitni u Crnoj Gori i dobro je da budu dio vlasti, treba da budu zastupljeni u izvršnoj vlasti”, kazao je Spajić.

