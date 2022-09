Snažnijom saradnjom spriječiti destabilizaciju Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan je pod posebnim izazovom nakon agresije Rusij na Ukrajinu, pa je neophodno da države snažno sarađuju i obezbijede potreban nivo stabilnosti.

To su se saglasili potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku Raško Konjević i potpredsjednica Vlade Republike Kosovo i ministarka vanjskih poslova i dijaspore Donika Gervala.

“Gotovo smo sigurni da postoji interesovanje trećih strana, koji nijesu naši zapadni partneri, koji bi ovu vrstu novih okolnosti mogli da iskoriste za destabilizaciju pojedinih zemalja na Zapadnom Balkanu, a destabilizacija bilo koje zemlje, na žalost, bi dovela do destabilizacije regiona, a to ni Kosovu ni Crnoj Gori nije u interesu”, kazao je Konjević nakon sastanka sa Gervalom.

Iz Vlade je saopšteno da je Gervala istakla da se saradnja dvije države može intenzivirati i zajednički tražiti odgovore na izazove koji su značajni i poslati jasne poruke iz regiona partnerima u SAD, Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, i drugim partnerskim državama.

Gervala je kazala da se sočavamo ne samo sa novim ratom u Evropi nakon 24. februara, već i sa postojanjem “proksija Rusije u našem region koji su veoma aktivni u pokušajima destabilizacije naše države”.

“Moramo biti snažniji i naše poruke moraju biti jasne”, istakla je Gervala.

Konjević je kazao da će Crna Gora podržati Kosovo u svakoj inicijativi u kojoj to može, a za koju ta država iskaže interesovanje, “želeći na takav način da razvijamo i dalje gradimo dobre odnose sa susjedima”.

On se osvrnuo i na činjenicu da je u prethodne dvije godine bila mnogo manje prisutna saradnja dvije države na nivou izvršne vlasti i iskazao nadu da će ova posjeta, na nivou potpredsjednika Vlade, najvećem u periodu nakon promjene vlasti, biti dobar impuls.

“Rekao sam i ministarki vanjskih poslova i ministru odbrane da ćemo ubuduće sigurno više voditi računa da ravnomjernije komuniciramo i idemo u zvanične posjete nego što je to bilo do sada”, kazao je Konjević.

