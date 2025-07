U ponedjeljak protest prosvjetara ako ne dođe do kompromisa

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) organizovaće u ponedjeljak protest ispred Ministarstva prosvjete, ukoliko ne dođe do kompromisa i plate prosvjetnih radnika budu smanjene, poručili su iz te sindikalne organizacije.

Predsjednik SPCG Radomir Božović kazao je na konferenciji za novinare da su to odlučili Izvršni odbor i Glavni odbor Sindikata.

„Ukoliko se ne desi komprimis, a kompromis je da nam se ne smanjuju plate, planirali smo za ponedjeljak protest ispred Ministarstva prosvjete, u 11 sati“, naveo je Božović.

On je poručio da osjeća razočarenje ovakvim odnosom države prema prosvjetnim radnicima.

„Država grubo krši Granski kolektivni ugovor koji je sama napisala“, naveo je Božović, dodajući da će julska plata prosvjetara najvjerovatnije biti regulisana po novom obračunu, odnosno smanjena.

„I dalje se nadamo da će razum preovladati. Molimo premijera da se on zauzme za prosvjetne radnike“, naveo je Božović.

