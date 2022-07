Službenik granične policije uhapšen zbog marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenik crnogorske granične policije D.R., kome je započetak postupak o prestanku radnog odnosa, uhapšen je danas na graničnom prelazu Gostun, jer je u njegovom vozilu pronađena marihuana, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su ih o tome obavijestile kolege iz granične policije Srbije.

„U pitanju je lice kome je prije ovog događaja odgovarajućim zahtjevom započet postupak donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije, odnosno statusa policijskog službenika granične policije“, kaže se u saopštenju.

