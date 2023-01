Skupština donirala pet hiljada EUR Dječijem domu Mladost

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore donirala je pet hiljada EUR Dječijem domu Mladost u Bijeloj, u cilju poboljšanja uslova u kojima borave korisnici Doma.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednica parlamenta Danijela Đurović posjetila je danas Dječiji dom Mladost i uručila donaciju.

Đurović je kazala da joj je zadovoljstvo što je dobila mogućnost da posjeti tu važnu ustanovu, da se upozna sa njenim radom i da bude u društvu korisnika i zaposlenih.

Ona je istakla da je potrebno pokazati naročitu brigu za one kojima je to najneophodnije.

Kako je naglasila, društvo mora imati poseban senzibilitet prema ranjivim kategorijama društva, među kojima su, svakako, korisnici Dječijeg doma Mladost – Bijela.

“Đurović je ovom prilikom podržala strategiju Doma koja se zasniva na nastojanju da se život u njemu u mjeri mogućeg prilagođava uslovima života u porodičnoj zajednici”, navodi se saopštenju.

Đurović je kazala da je dobro funkcionisanje Dječijeg doma Mladost i mogućnost da odgovori mnogobrojnim i ozbiljnim zahtjevima koji se pred nju postavljaju od ogromne važnosti za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Ona je, kako je saopšteno, izrazila zadovoljstvo zbog saznanja da su uslovi u kojima djeca žive u skladu sa evropskim standardima u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Đurović je istakla da očekuje da će biti još bolji u budućnosti, što mora biti cilj svih državnih institucija koje imaju ingerencije u ovoj oblasti.

Direktorica Doma Marela Savić zahvalila je Đurović na posjeti i vrijednoj donaciji, ističući da će donacija biti od koristi za poboljšanje uslova u kojima korisnici Doma borave.

Ona je naglasila da je ovo prva posjeta jednog predsjednika Skupštine Crne Gore Dječijem domu “Mladost” – Bijela u posljednjih 26 godina.

“Dječiji dom „Mladost˝ – Bijela, osnovan davne 1946. godine, je ustanova koja se bavi zbrinjavanjem djece lišene roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore”, kazala je Savić.

Ona je poručila da Dom zauzima važno mjesto u crnogorskom društvu.

Savić je, kako je saopšteno, upoznala Đurović sa prostornim i smještajnim kapacitetima Doma.

Ona je navela da su u posljednjih nekoliko godina preduzeti obimni radovi na renoviranju prostorija u kojima djeca borave.

Savić je istakla da djeca u Domu borave u porodičnim grupama, kojih ima ukupno osam i da su raspoređena u skladu sa polom i uzrastom, kao i da je toj ustanovi 2019. godine pripojena i mala grupna zajednica djece sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju.

“U Dječijem domu “Mladost” – Bijela trenutno boravi oko 80 djece, a ukupno sa MGZ Bijelo Polje 94 djece, od kojih trideset odsto čine djeca sa smetnjama u razvoju i značajan broj djece sa psihijatrijskim bolestima”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su planom transformacije ustanove iz 2015. godine implementirane nove usluge.

Te usluge su, kako se navodi, dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju, kapaciteta 15 mjesta, Prihvatilište za zaštitu djece od nasilja u porodici kapaciteta pet mjesta i Nacionalna dječija SOS telefonska linija namijenjena svoj djeci u državi.

Savić je kazala da je problem i nedostatak stručnog kadra koji bi radio sa djecom, a koji predstavlja ozbiljan izazov u radu ustanove.

