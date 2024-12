Sjutra okupljanje studenata ispred Pravnog fakulteta

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata Univerziteta Crne Gore i Unverziteta Donja Gorica “Kamo sjutra” organizovaće sjutra ispred Pravnog fakulteta u Podgorici skup u znak solidarnosti sa kolegama iz Srbije.

Kako su saopštili sorganizatori, okupljanje je organizovano i kako bi studenti pružili podršku protestu protiv seksualnog uznemiravanja u školama i na fakultetima u Crnoj Gori.

Navodi se da je okupljanje studenata planirano u 18 sati.

Najavljeno je da će u 18 sati i 30 minuta studenti prošetati od Pravnog fakulteta preko Moskovskog mosta, pa do spomenika kralju Nikoli, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, gdje će se pridružiti protestu protiv seksualnog uznemiravanja.

