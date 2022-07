Širi se požar iznad Zelenike

Podgorica, (MINA) – Požar na brdu Kabao iznad Zelenike i dalje je aktivan, a vatra se spustila naspram sela Repaja u zaleđu Herceg Novog.

Ekipa Radio Televzije Herceg Novi javlila je da je požar na nepristupačnom terenu.

Dogovoreno je da se na potezu stadiona Opačica formira bazen odakle će se uzimati voda i gasiti požar, a zatražena je i pomoć helikoptera.

Iz Ministarstva odbrane naveli su da im je od Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi stigao zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara na teritoriji opštine i da se Vojska Crne Gore priprema za uključivanje u tu aktivnost.

Komandir Službe zaštite i spašavanja, Zlatko Ćirović, kazao je da se požar širi prema zaleđu.

“Trebalo bi uskoro da dođe helikopter Ministarstva odbrane. Spremili smo na stadionu u Zelenici rezervoar za vodu, koju će oni uzimati i pristupili gašenju vatre na terenu koji je nepristupačan našim vatrogascima”, rekao je Ćirović.

