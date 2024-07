Šimun: Osnažiti krivičnopravnu zaštitu ljekara i medicinskog osoblja

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila inicijativu Ministarstva zdravlja da se, kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika, sagledaju mogućnosti uvođenja posebnog krivičnog djela napad na zdravstvene radnike.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, resorni ministar Vojislav Šimun je na sjednici Vlade, obrazlažući inicijativu, kazao da ljekari i drugo medicinsko osoblje ulažu maksimalne napore kako bi, u skladu sa načelima profesionalne etike, u svakom trenutku pružili neophodnu medicinsku pomoć svim građanima.

“Imajući u vidu učestale napade na ljekare i ostale zdravstvene radnike, smatram da je opravdano u kontinuitetu raditi na osnaženju njihovog položaja u društvu, između ostalog i kroz osnaživanje njihove krivičnopravne zaštite u toku pružanja ljekarske pomoći, odnosno u vezi sa poslovima koje obavljaju zdravstveni radnici”, kazao je Šimun.

On je istakao i da se napadom na zdravstvene radnike, pored zdravlja ljekara, ugrožava i zdravlje pacijenata, kao i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi ili prilikom terenskog rada.

“Uvođenjem novog krivičnog djela u Krivični zakonik kojim bi se inkriminisali napadi na zdravstene radnike, ostvarila bi se zaštitna funkcija krivičnog prava prije svega kroz generalnu prevenciju, odvraćanjem potencijalnih počinilaca od ovakvih napada kao i propisivanjem strožijih krivičnih sankcija”, rekao je Šimun.

Kako je kazao, to je prilika da se radi i na osnaživanju dosadašnjih napora Ministarstva zdravlja i Vlade usmjerenih na ohrabrivanje zdravstvenih radnika da se sva djela kojima se ugrožava njihov integritet redovno prijavljuju nadležnim organima.

Šimun je rakao da vjeruje da postoji saglasnost u Vladi da je apsolutni javni interes zaštititi sve zdravstvene radnike od napada na radnom mjestu, kao i da mora postojati snažan institucionalni odgovor na ugrožavanje bezbjednosti medicinskog kadra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS