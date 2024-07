Šimun i Vuković u posjeti Kancelariji SZO u Barseloni

Podgorica, (MINA) – Ministri zdravlja i finansija, Vojislav Šimun i Novica Vuković, boraviće naredna dva dana u službenoj posjeti Kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za finansiranje zdravstvenih sistema u Barseloni.

Kako je saopšteno iz ministarstava zdravlja i finansija, posjeta je prilika da se razgovara o finansiranju zdravstvenih usluga.

„I da se sagledaju potrebe crnogorskog zdravstvenog sistema i mogućnosti da se sa postojećim sredstvima obezbijedi što kvalitetnija i dostupnija zdravstvena zaštita“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da Kancelarija SZO u Barseloni sarađuje sa državama članicama evropskog regiona i vrši analizu finansiranja zdravstvenih sistema na regionalnom i nacionalnom nivou.

„Istovremeno organizuje kurseve na temu finansiranja u zdravstvu za univerzalnu zdravstvenu pokrivenost i jačanje zdravstvenih sistema“, kaže se u saopštenju.

