Šćepanović na ministarskom sastanku u Tirani

Podgorica, (MINA) – Crnogorska ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović učestvovaće na ministarskom sastanku Upravljačke platforme Zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, sastanak će se održati u utorak u Tirani, u organizaciji Evropske komisije i Vlade Albanije.

“Sastanak Upravljačkih platformi na ministarskom nivou biće prilika za razmjenu iskustava i napretka na polju kulture, istraživanja, inovacija i obrazovanja i o budućim zajedničkim aktivnostima koje će imati za cilj pospješivanje saradnje između regiona i zemalja Evropske unije”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da će Šćepanović, na ministarskom okruglom stolu o istraživanju i inovacijama pod predstaviti preduzete aktivnosti koje se odnose na implementaciju Agende Zapadnog Balkana o inovacijama, istraživanjima, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu, s fokusom na oblast inovacija.

“Pored resornih ministara šest zemalja Zapadnog Balkana, na ministarskom okruglom stolu učestvovaće i visoki predstavnici Savjeta za regionalnu saradnju, Francuskog predsjedavanja Savjetom EU, COST asocijacije i Evropske komisije – Udruženog istraživačkog centra”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Evropska komisija pokrenula Upravljačku platformu za istraživanje i inovacije u cilju pospješivanja saradnje u određenim oblastima između zemalja Zapadnog Balkana, zemalja Evropske unije i Evropske komisije.

Iz Ministarstva su kazali da se važnost Upravljačke platforme za istraživanje i inovacije ogleda u pružanju kvalitetnih smjernica zemljama Zapadnog Balkana u cilju napredovanja ka Evropskom istraživačkom prostoru.

