Šćekić: Zdravstveni sistem odgovorio obavezama u najhitnijem roku

Podgorica, (MINA) – Hitna pomoć i Klinički centar Crne Gore bili su na nivou profesionalnosti i odgovorili su obavezama u najhitnijem roku, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

U eksploziji koja se oko 11 sati i 35 minuta dogodila u zgradi podgoričkog Osnovnog suda poginula je jedna osoba, a osam ljudi je povrijeđeno.

Šćekić, koji je u KCCG-u obišao provrijeđene u današnjoj eksploziji, rekao je da je posrijedi još jedan nemili događaj koji je zadesio Crnu Goru.

“Kao ministar zdravlja kažem da je zdravstveni sistem, odnosno Hitna pomoć i KCCG, bili na nivou profesionalnosti i odgovorili obavezama u najhitnijem roku”, kazao je Šćekić, prenosi Portal RTCG.

On je naveo da su dali sve od sebe da na najbolji način zbrinu povrijeđene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS