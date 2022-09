Šćekić: Ne dozvoliti da kvalitetna zdravstvena usluga postane luksuz

Podgorica, (MINA) – Loš kvalitet zdravstvenih usluga najteže pogađa najranjivije, i zato se ne može dozvoliti da kvalitetna zdravstvena zaštita postane luksuz koji sebi mogu priuštiti samo bogati, poručio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

On je to rekao na redovnom godišnjem zasijedanju Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene organizcije (SZO) za Evropu, koji se održava u Tel Avivu.

Prema riječima Šćekića, nedvosmislena podrška SZO Crnoj Gori na njenom putu ka obezbjeđivanju univerzalne zdravstvene zaštite, bila je neprocjenjiva.

On je kazao da se ta pomoć ogleda kroz jačanje zaštite građana od finansijskih poteškoća pri korišćenju i poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga sa fokusom na integrisanoj, po mjeri ljudi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, konferenciju, na kojoj učestvuju ministri zdravlja i visoki predstavnici 53 zemlje članice Evropskog regiona SZO, otvorili su predsjednik Izraela Isak Hercog, generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge.

Šćekić je kazao da se ovogodišnji sastanak Regionalnog komiteta za Evropu, održava u trenutku kada se Evropa suočava sa tri različite javno-zdravstvene krize, koje su od međunarodnog značaja.

“Sa ozbiljnom humanitarnom krizom i ratom u Ukrajini i pogoršanjem klimatske krize, sa produbljivanjem siromaštva i rastuće nejednakosti i, na kraju, sa zdravstvenim sistemima koji su pod ogromnim pritiskom”, dodao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, ti složeni izazovi čine rasprave na sastancima Regionalnog komiteta važnijim nego ikada.

“Dok nas istovremeno podsjećaju da krize predstavljaju i svojevrsnu priliku da razmislimo i razmotrimo naše prioritete, kako bi prošli tranziciju ka zdravijim, bezbjednijim, pravičnijim, inkluzivnijim i otpornijim društvima budućnosti”, dodao je Šćekić.

On je istakao da loš kvalitet zdravstvenih usluga najteže pogađa one najranjivije.

„I zato se ne može dozvoliti da kvalitetna zdravstvena zaštita postane luksuz koji sebi mogu priuštiti samo bogati”, poručio je Šćekić.

On je dodao da Crna Gora s velikom zahvalnošću prati napore SZO da iskoristi potencijale koje nude inovacije i digitalno zdravlje.

Prema riječima Šćekića, digitalna transformacija predstavlja mogućnost da se razmotre prioriteti i da se sistem transformiše na bolje.

“Ipak, moramo da osiguramo da ta transformacija jača, a ne da slabi jednakost u zdravstvu“, rekao je Šćekić.

Kluge je predstavio delegatima status implementacije SZO Evropskog programa rada u kontekstu višestrukih izazova.

On je poručio da pandemija još predstavlja prijetnju i da situacija nije stabilna.

Kluge je kazao da dvostruki kolosjek i insistiranje na punoj budnosti i spremnosti zdravstvenog sistema, ali i usmjeravanje resursa na prevenciju i kontrolu oboljenja, nemaju alternativu.

U tom smislu, on je pozvao države članice da ulažu u jačanje primarne zdravstvene zaštite, a posebno u zdravstveni kadar i korišćenje digitalnih tehnologija u funkciji transformacije zdravstvenog sistema i unapređivanja zdravlja.

Iz Ministarstva su kazali da je na otvaranju Regionalnog komiteta, Kluge zahvalio Šćekiću na uspješnoj organizaciji samita malih zemalja u Crnoj Gori.

Šćekić je učestvovao i na ministarskoj sesiji posvećenoj unapređenju i jednakoj dostupnosti inovativnim lijekovima.

Kako je saopšteno, tokom te sesije predstavljeni su ostvareni rezultati „Oslo inicijative za lijekove“, kao i predlog za uspostavljanje operativne međudržavne platforme za identifikovanje održivih rješenja za dostupnost ljekovima.

Šćekić je rekao da „Oslo inicijativa“ predstavlja važno podsjećanje da je potrebna snažna SZO sa kapacitetom da promoviše intenzivan i inkluzivan dijalog, u cilju identifikovanja održivih rješenja kroz smanjivanje cijena za inovativne ljekove i ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite.

On je dodao bez jednako dostupnih ljekova nema zdravlja za sve.

Šćekić je pozdravio napore SZO direktora za Evropu u otvaranju strukturiranog dijaloga između farmaceutske industrije i zdravstvenih vlasti, koji će se bazirati na solidarnosti i transparentnosti, i istakao važnost multisektorske saradnje unutar zemalja.

Prema njegovim riječima, izazov obezbjeđivanja balansa između potrebe za inovacijama u funkciji očuvanja zdravlja i održivosti zdravstvenog sistema je posebno izražen u malim zemljama.

Pored ministra zdravlja, na sesiji su učestvovali ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i šefica SZO Kancelarije u Crnoj Gori Mina Brajović.

Iz Ministarstva su kazali da tokom trajanja Regionalnog komiteta, delegacija Crne Gore ima aktivno učešće na nekoliko sesija na temu dostupnosti ljekova, kontrole potrošnje alkohola, pripremljenosti i odgovora na vanredne situacije, gojaznost u populaciji djece, digitalno zdravlje i drugo.

