Savjet poziva Vladu da zaustavi dalju kompromitaciju policijske organizacije

Podgorica, (MINA) – Savjet za građansku kontrolu rada policije pozvao je Vladu Crne Gore da, kako su kazali, zaustavi dalju kompromitaciju policijske organizacije i osiguraju stabilno, odgovorno i kvalitetno rukovođenje Upravom policije.

Predsjednik Savjeta Zoran Čelebić naveo je da je to tijelo na elektronskoj sjednici razmatralo pitanja u odnosu na upravljanje Upravom policije, kao organom u sastavu, a koja se svakodnevno održavaju i na unutrašnji sistem odgovornosti i poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki.

“Česte smjene rukovodnog kadra, podrivanje sudskih odluka, političko i interesno podsticanje konflikata između policijskih starješina negativno se održavaju na ukupnu društvenu percepciju policije, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava”, kazao je Čelebić.

On je istakao da je Vlada obavezna da naročito na primjeru Uprave policije, i počev od nje, pokaže kapacitete da obezbijedi djelotvorno i efikasno upravljanje.

Čelebić smatra da policijskoj organizaciji treba obezbijediti potrebnu operativnu autonomnost, a direktora Uprave policije poštedjeti od političkih, stranačkih i ostalih neprimjerenih intervencija i uticaja.

“Više činjenica nedvosmisleno ukazuju da su ozbiljno narušeni sistem odgovornosti i poštovanje ranije uspostavljenih standarda u Upravi policije, kao i neadekvatan i neblagovremen odgovor ukupnog bezbjednosnog sektora na različite hibridne prijetnje”, rekao je Čelebić.

On je zaključio da to pred svim organima i tijelima koje se bave nadzorom rada policije i drugih djelova bezbjednosno-obavještajne zajednice nameću obavezu da se sa još većom budnošću brane ljudska prava i slobode i djelotvorno funkcionisanje demokratskih institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS