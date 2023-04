Saslušavaju šest osoba zbog navodne kupovine ličnih karata u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić prikupljaju obavještenja od šest osoba zbog prijave za navodnu kupovinu ličnih karata u tom gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, nikšićka policije je dobila prijavu da jedna politička partija u prostorijama Pčelarske organizacije, u ulici IV crnogorske, kupuje lične karte.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić su izašli na lice mjesta gdje je zatečeno šest osoba“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da su zatečene osobe pristupile u službene prostorije OB Nikšić radi prikupljanja obavještenja na okolnosti prijave.

Kako su naveli, policija ovom prilikom nije pretresla navedeni objekat.

„O događaju je obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se preduzmu sve mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja navedenog događaja, te da će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji predmetnog događaja“, kaže se u saopštenju.

