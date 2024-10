Šaranović: Neoprezna i neprimjerena izjava Dačića

Podgorica, (MINA) – Izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koja može dovesti crnogorska sela u vezu sa kriminalnim grupama, neoprezna je i neprimjerena, poručio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Dačić je kazao da crnogorske kriminalne grupe koriste Beograd kao mjesto za obračun i da svako selo u Crnoj Gori ima svoju organizovanu kriminalnu grupu.

Šaranović je u reagovanju naveo da crnogorska sela čine, prije svega, časni, vrijedni i pošteni domaćini, koji od svog rada žive dostojanstveno.

“Izgovoriti bilo što što ih može dovesti u vezu sa kriminalnim grupama je, bez dileme, neoprezno i neprimjereno”, rekao je Šaranović.

On je istakao da mu je žao što je bivši režim Crne Gore ostavio naslijeđe zbog kojeg se pred svijetom država suočava s percepcijom o snažnom kriminalnom miljeu građenom tri decenije.

Kako je rekao, tokom tog perioda, kriminalne organizacije su neometano rasle i širile se, a kada to nije bilo dovoljno, povezivale su se sa sličnim grupama u drugim zemljama, uključujući Srbiju.

“Bio je to period u kojem su najviši policijski zvaničnici ukidali zabrane ulaska srpskim državljanima Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, obezbjeđivali im pratnju, policijsku zaštitu, pa čak i promociju na konferencijama za štampu”, kaže se u reagovanju.

Šaranović je podsjetio da Ritopek, mirno i vrijedno mjesto pokraj Beograda, ni na koji način nije odgovorno za stravične zločine koje je tamo počinio klan Belivuka i Miljkovića.

“Njihovi postupci, koje je svijet s pravom osudio, nemaju veze sa vrijednim građanima Srbije, kao što ni kriminalne aktivnosti pojedinaca nemaju veze sa poštenim građanima Crne Gore”, rekao je Šaranović.

On je poručio da kriminal ne poznaje granice, naciju, niti vjeru i da se zato ne smije dozvoliti da neoprezne izjave naruše dostojanstvo građana.

Šaranović je istakao da danas Crna Gora svjedoči istorijskim rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i teškog naslijeđa koje ostavlja prošlost, što pozdravlja svaki dobronamjeran pojedinac, unutar i van države.

“Naša posvećenost saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Srbiju, ostaje čvrsta i od principijelne važnosti, jer samo zajedničkim snagama možemo zaustaviti ovu pošast”, kazao je Šaranović.

On je dodao da žali zbog pojedinih struktura koje se povode za takvim izjavama i servilno prihvataju stavove nekih drugih država koje zadiru u crnogorski suverenitet i dostojanstvo institucija.

“Kada je trebalo, nismo im mogli čuti glasa, jer je politika dvostrukih aršina njihova magistrala djelovanja”, naveo je Šaranović.

On je poručio da će, za razliku od njih, uvijek i na svakom mjestu čuvati dostojanstvo Crne Gore i njenih građana, bez obzira odakle dolaze neprimjerene poruke.

“Crna Gora je država časnih ljudi i naša je obaveza da njihov ugled zaštitimo”, zaključio je Šaranović.

