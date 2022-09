Saradnja preduslov za efikasan odgovor na onlajn eksploataciju djece

Podgorica, (MINA) – Efikasan odgovor na onlajn /online/ eksploataciju djece zahtijeva saradnju policije, pravosuđa i tužilaca, kazala je šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Kako je saopšteno iz OEBS-a, učesnici dvodnevne regionalne konferencije „Suzbijanje eksploatacije djece na internetu u jugoistočnoj Evropi“, koju Misija u Crnoj Gori organizuje danas i sjutra u Budvi, razmijenili su pristupe i iskustva.

Učesnici su se, kako se navodi, obavezali da unaprijede regionalnu saradnju, kako bi pružili efikasan odgovor na onlajn seksualnu eksploataciju djece.

Vag je, na otvaranju konferencije, kazala da se mora obnoviti snažna posvećenost da se djeci obezbijedi bezbjedno djetinjstvo.

“Kako se domet interneta širi, tako se povećavaju i prijetnje i opasnosti koje djeca doživljavaju u onlajn sferi. Platforme društvenih medija mogu se zloupotrijebiti na način da djeca budu izložena seksualnoj eksploataciji, kao i svim oblicima trgovine djecom”, rekla je Vag.

Ona je istakla da seksualna eksploatacija djece može dovesti do ozbiljnih, doživotnih posljedica po njihov fizički i psihički razvoj i dobrobit.

“Efikasan odgovor na onlajn eksploataciju djece zahtijeva saradnju između policije, pravosuđa i tužilaca, kao i sa civilnim sektorom, nastavnicima i roditeljima”, rekla je Vag.

Vag je istakla da je potrebna bolja regionalna saradnja i načini za razmjenu podataka, dodajući da te kriminalne aktivnosti u mnogim slučajevima uključuju organizovane kriminalne grupe.

Načelnica Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), Tijana Šuković, kazala je da je Ministarstvo jasno opredijeljeno u borbi protiv svih vidova zloupotrebe djece, kao i otkrivanju i sankcionisanju onih koji ugrožavaju njihova prava.

“Najčešće se problematika u vezi sa zloupotrebom društvenih mreža odnosi na pojavu dječje pornografije. Imajući u vidu da se ljudima trguje, između ostalog, i u pornografske svrhe, važno je posvetiti pažnju zloupotrebi tehnologije od strane trgovaca ljudima”, kazala je Šuković.

Potpredsjednik Međunarodnog centra za nestalu i eksploatisanu djecu (ICMEC), Giljermo Galarza Abizaid, kazao je da je seksualna eksploatacija djece na internetu globalni zločin koji pogađa milione djece dnevno.

„Sprovođenje zakona, tehnološka industrija, nevladine organizacije i ostali akteri ključni su u borbi protiv seksualne eksploatacije djece na internetu”, rekao je Abizaid.

Kako je naveo, razvijanje partnerstva sa ključnim akterima je od suštinskog značaja i moraju nastaviti da se bave bavimo politikom, zakonodavstvom, prevencijom, podizanjem svijesti i obukama za ključne službenike i sve relevantne aktere.

On je dodao da su regionalni događaji od suštinskog značaja za učenje jednih od drugih.

„Potrebna je mreža da bi se pobijedila mreža“, istakao je Abizaid.

Viša policijska inspektorka u sektoru za suzbijanje krivičnih djela visoko-tehnološkog kriminala Uprave policije, Ivana Popović, kazala je da je, ne samo u Crnoj Gori, već i šire, dob djece koja aktivno koriste društvene mreže sve niža.

Prema njenim riječima, djeca od osam godina i starija već su ušla u virtuelni svijet, predstavljajući se starijim nego što jesu.

“Većina njih želi da se dislocira iz stvarnosti, što ih čini lakom metom za predatore. Roditelji u većini slučajeva i ne znaju da dijete ima nalog na nekoj od društvenih mreža, niti su upoznati sa prepiskama u kojima učestvuju njihova djeca”, rekla je Popović.

Ona je dodala da je važno da roditelji razgovaraju sa djecom i da odmah prijave policiji svaki sumnjivi slučaj, kako bi se izbjegle teže posljedice.

Iz OEBS-a podsjećaju da su se države članice te organizacije 2013. godine obavezale da će obučiti službenike za sprovođenje zakona i druge relevantne aktere u vezi sa korišćenjem interneta za trgovinu ljudima i srodnim zločinima, uključujući sve oblike trgovine djecom i seksualne eksploatacije djece.

Konferencija je organizovana uz podršku kancelarije Specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i Međunarodnog centra za nestalu i eksploatisanu djecu (ICMEC) sa sjedištem u SAD-u, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore i Upravom policije.

Navodi se da je oko 50 delegata policijskih službi i jedinica za kibernetički kriminal, tužilaca i članova nevladinih organizacija iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije, Turske i SAD predstavilo iskustva svojih zemalja.

“I razgovaralo o tome kako da se pozabave kritičnim nedostacima u zaštiti djece od seksualne eksploatacije na internetu, ojačaju regionalni odgovor i procijene potrebe za obukom i izgradnjom kapaciteta”, dodaje se u saopštenju.

