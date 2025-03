Sankcionisali četiri ugostiteljska objekta zbog nepravilnosti u radu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije kaznili su četiri ugostiteljska objekata zbog neizdavanja fiskalnih računa i upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke policije i Turističke inspekcije sinoć, tokom obilaska ugostiteljskih objekata u Podgorici i Zeti, kontrolisali 22 osobe i pet ugostiteljskih objekata.

Iz policije su kazali da su službenici objekte obišli u periodu od 21 do 23 sata.

Tom prilikom su, kako je saopšteno, zbog utvrđenih nepravilnosti u radu, sankcionisana četiri ugostiteljska objekta, sa kaznom od četiri hiljade EUR.

U saopštenju policije se navodi da su kazne izrečene zbog neizdavanja fiskalnih računa i upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru.

Kako se dodaje, službenici policije sinoć su sproveli i plansku akciju “Mladost” u Podgorici, u periodu od 22 sata do ponoći.

Službenici su, kako se navodi, u okviru te akcije obišli 13 ugostiteljskih objekata u dijelu grada Siti /City/ kvart.

“U sklopu preventivne kontrole objekata usmjerene na smanjenje dostupnosti alkohola maloljetnim osobama nijesu zatečene maloljetne osobe u konzumiranju alkohola, kao ni učestvovanju u igrama na sreću”, kaže se u saopštenju policije.

