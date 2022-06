SAD važan strateški partner UPC-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Uprava prihova i carina (UPC) u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prepoznaje važnog strateškog partnera, kazao je direktor UPC-a Rade Milošević.

Kako je saopšteno iz Uprave, Milošević je to kazao na sastanku sa delegacijom američke Ambasade u Podgorici.

Milošević je upoznao sagovornike sa kompleksnošću nadležnosti i značajem koji Uprava ima u državnom sistemu, kao i sa rezultatima koji su ostvareni u toku proteklih mjesec i po na planu suzbijanja krijumčarenja, kao i u pogledu naplate prihoda.

„On je istakao da UPC u SAD-u prepoznaje važnog strateškog partnera“, navodi se u saopštenju.

Otpravnik poslova ambasade SAD-a, Kris Karber, istakao je da UPC i Crna Gora u toj državi imaju snažnog partnera, posebno na planu jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije i transnacionalnog kriminala.

Kako je saopšteno, tokom razgovora posebna pažnja je posvećena EXBS programu koji je usmjeren na kontrolu izvoza i bezbjednost granica.

“Sjedište koordinatora Programa za ovaj dio Evrope nalazi se u Tirani. U ovom pravcu dogovoreni su i neki konkretni koraci saradnje“, rekli su iz UPC-a.

