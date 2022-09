Rješavanjem pitanja prostornih kapaciteta poboljšaće se uslovi za rad tužioca

Podgorica, (MINA) – Rješavanjem pitanja prostornih kapaciteta značajno će se poboljšati uslovi u kojima rade državni tužioci i zaposleni u Državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO), kazala je vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović.

Ona je pozdravila zaključak Vlade sa današnje sjednice, kojim je, na inicijativu ministra pravde Marka Kovača usvojena Informacija o potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i SPO.

Jovanović je navela da vjeruju da će se stavljanjem tačke na to pitanje značajno poboljšati uslovi u kojima rade državni tužioci, zaposleni u Državnom tužilaštvu i SPO.

“Što u konkretnom za cilj ima još efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazala je Jovanović.

