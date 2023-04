Rekonstrukcija puta Rožaje–Špiljani kasni zbog vremenskih uslova

Podgorica, (MINA) – Nastavak rekonstrukcije magistralnog puta M-6, dionica Rožaje – Špiljani, ne odvija se planiranom dinamikom zbog vremenskih uslova i zato što betonske baze na sjeveru još ne rade u punom kapacitetu, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Iz Uprave su kazali da je nastavak rekonstrukcije bio planiran za početak aprila.

Kako su naveli, niske temperature i sniježne padavine tehnološki onemogućavaju asfaltiranje dionice duge 900 metara u naselju Kačapore, iako je sva potrebna mehanizacija na terenu.

“Na toj dionici je otežano odvijanje saobraćaja zbog stvaranja velikog broja udarnih rupa koje se stvaraju usljed prolaska vozila preko raskvašene tamponske podloge”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za sprečavanje takvog stanja na tom potezu potrebno u kontinuitetu pet do šest sunčanih dana, kako bi se postojeća podloga isušila, izvršila priprema i ugradnja prvog sloja asfalta.

“Nakon inspekcijskog pregleda izvršenog 9. aprila izvođaču radova je izdat nalog da tokom 24 sata vrši popravku tamponskog sloja, kako bi se odvijanje saobraćaja vršilo sa što manjim negativnim efektima”, kazali su iz Uprave.

Oni su naveli da betonske baze na teritoriji opština na sjeveru, naročito u Rožajama, još ne rade u punom kapacitetu, pa je smanjena isporuka torkret betona za sanaciju postojećih tunela.

Iz Uprave su kazali da je rukovodstvo tog organa o stanju radova na tom projektu održalo hitan sastanak na kojem je od novog menadžmenta kompanije Strabag, koja je izvođač radova, dobilo čvrsta obećanja da će intenzivniji radovi početi nakon stabilizacije vremenskih prilika, koje se očekuju za sedam do deset dana.

Kako su naveli, dobili su obećanje da će do početka turističke sezone biti završeno asfaltiranje osam od ugovorenih 18 kilometara trase puta koja se rekonstruiše.

Iz Uprave za saobraćaj rekli su da završetak svih radova treba očekivati u drugoj polovini novembra ove godine.

Oni su kazali da je rukovodstvo Ministarstva kapitalnih investicija, na čelu sa resornim ministrom Ervinom Ibrahimovićem, iniciralo i održalo više sastanaka sa rukovodstvom kompanije Strabag, sa namjerom da se ta situacija urgentno rješava.

“Nakon sastanaka, prethodnih sedmica odvija se komunikacija na dnevnom nivou između predstavnika Uprave za saobraćaj i Strabaga, kako bi pratili stanje i započeli radovi u trenutku kad se za to steknu povoljni vremenski uslovi”, navodi se u saopštenju.

