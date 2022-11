Regionalni vodovod značajan i za razvoj primorja i države

Podgorica, (MINA) – Regionalni vodovod značajan je kako za razvoj crnogorskog primorja, tako i države, kazala je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

Kako je saopšteno iz Regionalnog vodova, Novaković Đurović posjetila je danas to preduzeće i sastala se sa predsjednikom Odbora direktora Zoran Lakušić i izvršnim direktorom Borislavom Ivankovićem.

“Novaković Đurović posebno je naglasila značaj Regionalnog vodovoda za razvoj kako crnogorskog primorja, tako i države”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će zbog ozbiljnosti problema sa kojima se suočava Regionalni vodovod i hitnosti njihovih rješavanja, MEPPU u saradnji sa drugim resorima, Vladom i svim ostalim nadležnim institucijama nastaviti sa realizacijom predloženih mjera kako bi se za narednu ljetnju turističku sezonu obezbijedile potrebne količine vode.

“Odnosno započelo sa dugoročnim rješavanjem problema nedostajućih količina vode”, dodaje se u saopštenju.

Iz Regionalnog vodovoda su naveli da je cilj sastanka bio iznalaženje rješenja kada su u pitanju aktuelni problemi sa kojima se Regionalni vodovod susrijeće.

Oni su kazali da je ključno pitanje kako i na koji način obezbijediti da u narednoj turističkoj ljetnjoj sezoni ne dođe do restrikcija vode na primorju.

Dodaje se da su sagovornici razgovarali i o aktivnostima koje je neophodno preduzeti kako bi se obezbijedilo uredno vodosnabdjevanje primorja tokom naredne ljetnje turističke sezone.

“Istaknut je problem dugogodišnjeg trenda pada izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre” (nastao zbog klimatskih promjena i nelegalne eksploatacije pijeska iz korita Morače”, rekli su iz Regionalnog vodovoda.

Oni su naveli da se razgovaralo i o aktuelnom problemu sa otpadom koji se odlaže na obalama Morače u drugoj sanitarnoj zoni izvorišta Bolje Sestre.

Na sastanku je bilo riječi i o zastoju u naplati posebne naknade od izgradnje i legalizacije objekata, i o oslobađanju hotela sa četiri i pet zvjezdica od plaćanja posebne naknade.

Po tom osnovu, kako se dodaje, Regionalni vodovod izgubio je prihod od blizu pet miliona EUR).

Iz Regionalnog vodovoda rekli su da je jedna od tema bila i opterećenost tog preduzeća godišnjim ratama kredita (oko 4,8 miliona EUR).

“Prilikom današnjeg radnog sastanka predstavljene su mjere i radnje koje Regionalni vodovod planira preduzeti na planu sprečavanja daljeg trenda pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre”, navodi se u saopštenju.

Kako se pojašnjava, riječ je o postavljanju zaustavne brane na rijeci Morači, koja bi prema mišljenju hidrogeološke struke mogla ne samo da smanji trend pada, već i da značajno poboljša izdašnost izvorišta.

Na sastanku su predstavljeni i planovi o izgradnji privremenog postrojenja na izvorištu Bolje Sestre za prečišćavanje dodatnih količina vode.

“Koje bi se zahvatale iz neposrednog okruženja izvorišta, kako bi se prevazišao potencijalni rizik od nedostatka vode za snabdijevanje crnogorskog primorja tokom ljetnje sezone”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS