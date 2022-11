Regionalni centar za sajber bezbjednost da bude u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i ambasadori Francuske i Slovenije, Kristijan Timonije i Gregor Presker, potpisali su danas pismo namjere u kojem su iskazali spremnost i želju da Regionalni centar za sajber bezbjednost i razvoj regionalnih sajber kapaciteta bude u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Timonije je kazao da je cilj projekta jačanje operativnih i strukturnih kapaciteta u borbi protiv sajber kriminala, kao i razvoj struktura i matrica za jačanje sajber otpornosti administracija Zapadnog Balkana.

On je naveo da taj projekat dobija svoje obrise u Podgorici, u okviru Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, u kampusu Univerziteta Crne Gore, gdje će biti sjedište Centra za razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana.

Timonije je rekao da su na osnovu konsultacija koje su vođene sa relevantnim institucijama, upravama, službama i univerzitetima širom regiona, u periodu od januara do juna, prepoznata tri pristupa kojima će se voditi aktivnosti Centar za razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana.

“Širenje sajber kulture kroz obrazovanje i jačanje svijesti o njenom značaju, jačanje operativnih kapaciteta informatičkih stručnjaka i promovisanje regionalne i međunarodne saradnje”, dodao je on.

Presker je, kako se navodi, istakao značaj potpisivanja pisma namjere između Slovenije, Francuske i Crne Gore povodom osnivanja Regionalnog centra, koji će operativno početi da radi u prvom kvartalu naredne godine.

„Nedavne okolnosti sa sajber napadima u regiji pokazale potrebu za što većem angažmanu na području sajber bezbjednosti”, kazao je Presker.

Prema njegovim riječima, Centar će ojačati operativne i strukturne kapacitete država Zapadnog Balkana u borbi protiv sajber kriminala i ojačati strukture i modele za jačanje sajber bezbjednosti te zaštitu kritične infrastrukture informacionih sistema.

Abazović je zahvalio Francuskoj i Sloveniji na prepoznavanju značaja osnivanja institucije regionalnog karaktera.

On je kazao da je sajber bezbjednost nešto što je budućnost svijeta i dodao da Crna Gora, kao i mnoge zemlje svijeta, osjećaju potrebu da sajber bezbjednost podižu na još veći nivo.

“Ovo će biti hab ljudima iz regiona, pa će Podgorica postati ključno mjesto gdje se stiču znanja i vještine iz oblasti sajber bezbjednosti”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, to je važno i u kontekstu evropskih integracija države.

“Politika Vlade je politika otvorenih vrata i veće regionalne saradnje. Činimo stvari koje su u službi građana i šaljemo poruku da možemo da se okupljamo oko dobrih stvari”, kazao je Abazović.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da činom potpisivanja pisma namjere i formalno Crna Gora ulazi u važan zajednički projekat koji državu pozicionira kao Regionalni centar za edukaciju iz oblasti sajber bezbjednost i razvoja sajber kapaciteta.

Maraš je naveo da je ulaganje u znanje i obrazovanje najvažnije ulaganje.

“Nama u Ministarstvu javne uprave jedna od ideja vodilja je stalno podizanje nivoa znanja, unapređivanje vještina, praćenje svjetskih trendova i primjena najboljih iskustava i praksi”, dodao je on.

Maraš je kazao da zato Regionalni centar vidi i kao jedan od najvažnijih projekata i jednu od najvažnijih investicija u Crnoj Gori.

On smatra da jedan od konkretnih rezultata rada budućeg Regionalnog centra bi trebalo da bude i veća otpornost na sve buduće napade.

“Jer su za rano otkrivanje sajber napada ključni uslovi prepoznavanje svih aspekata opasnosti razvoj novih tehnologija. U svemu tome vidimo prilike i šanse za konkretnu saradnju Crne Gore sa Francuskom i Slovenijom“, kazao je Dukaj.

Iz MJU su naveli da će aktivnosti i obuke koje će se odvijati u Centru, u skladu sa propisima i standardima Evropske unije, pokrivati oblasti borbe protiv sajber kriminala i sajber bezbjednosti.

