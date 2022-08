Razmotriće saslušanje i Abazovića

Podgorica, (MINA) – Tužioci u Specijalnom državnom tužilastvu (SDT), nakon današnjih izjava premijera Dritana Abazovića, razmotriće da u izviđaju i istrazi saslušaju njega ali i svakog drugog ko vjerovatno ima saznanja koja su važna za postupuke koji su u toku.

Abazović je danas u parlamentu kazao da je priču o rušenju aktuelne Vlade pokrenula zaplijena cigareta u Luci Bar u maju, navodeći da je većina zaplijenjene robe vlasništvo kompanije Bemaks ili ljudi povezanih sa njom.

Kako prenosi portal RTCG, državni tužilac i portparol u SDT-u Vukas Radonjić naveo je da je u tom tužilaštvu formirano više krivičnih predmeta zbog postojanja osnova ili osnovane sumnje da je na organizovan način ucinjeno krivično djelo krijumčarenje, čiji su predmet cigarete iz Luke Bar.

“Nakon današnjih izjava premijera u parlamentu, specijalni tužioci i državni tužioci upućeni na rad u SDT koji postupaju u tim predmetima će razmotriti da u izviđaju i istrazi saslušaju i premijera, ali i svaku drugu osobu koja vjerovatno da ima saznanja koja su važna za postupuke koji su u toku”, saopštio je Radonjić.

On je naveo da SDT postupa u okviru svoje stvarne nadležnosti određene Zakonom o Specijalnom državnom tužilastvu.

“Tako da određeni događaji o kojima je premijer iznosio svoja saznanja po zakonu ne mogu biti predmet njegovog interesovanja, već nadležnost drugih državnih tužilastava, koja su, za neke pomenute događaje, već i formirali krivične predmete, a što je poznato i javnosti”, naveo je Radonjić.

