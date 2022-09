Rajnke: Neprihvatljivo da politički lideri kritkuju medije

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke poručila je da je neprihvatljivo da politički lideri kritkuju novinare ili medijske kuće zato što im se ne sviđa način njihovog izvještavnja.

Rajnke je, gostujući u Dnevniku Televizije Crne Gore, navela da je zabrinuta zbog medijskog okruženja u Crnoj Gori.

“Nije adekvatno ni prihvatljivo kada politički lideri kritkuju novinare ili medijske kuće zato što im se ne sviđa način izvještavnja”, rekla je Rajnke.

Ona je pozvala političke lidere da podignu glas u korist nezavisnih i slobodnih medija.

“Političari bi trebalo da promijene retoriku kako su zabrinuti zbog priča koji ti mediji objavljuju”, navela je Rajnke.

Prema njenoj ocjeni, novinari u Crnoj Gori traže potvrdu informacija iz više izvora i rade u skladu sa profesionalnim standardima.

Ona je rekla da u Evropi postoji opasnost usljed agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine i čestitala Skupštini Crne Gore, koja je osudila taj napad.

“Ukrajincima treba podrška demokratskih država. Treba pomenuti i one koji nijesu glasali za rezoluciju jer to govori o njihovim vrijednostima”, kazala je Rajnke.

Ona je poručila da je Crna Gora na raskršću ali da je na tom raskršću i puno drugih država.

“Crna Gora je trenutno u političkom zastoju, i lideri moraju da donesu teške odluke. Nadam se da oni će izabrati prave opcije”, navela je Rajnke.

Ona je kazala da je izbor Crne Gore je jasan budući da njeni građani žele evropsku budućnost.

“Njihovi predstavnici u Skupštini treba da sprovedu neke aktivnosti, potrebne su određene reforme da bi se priključili EU”, navela je Rajnke

Kako je poručila, SAD još sjećaju 11. septembra i posvećene su u borbi protv terorizma bilo koje vrste, ali i u tome da pomognu svojim saveznicima u borbi protiv te pojave.

“Objavili smo rat terorizmu i taj rat se nasatavlja i danas. To nije bio prvi napad, neće biti ni posljednji ali je jedan koji nas je okupio zajedno”, rekla je Rajnke.

