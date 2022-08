Provjeravaju postupanje granične policije prilikom dolaska delegacije SPC

Podgorica, (MINA) – Savjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstvenoj inicijativi, provjerava postupanje službenika Sektora granične policije od 3. avgusta, prilikom ulaska i izlaska delegacije Srpske pravoslavne crkve (SPC) iz Crne Gore.

Iz Savjeta su saopštili da su od direktora Uprave policije, Zorana Brđanina, zatražili jasno pojašanjenje oko leta helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Kako se dodaje, od Brđanina su zatražili da pojasni i da li smatra da odobrenje Ministarstva vanjskih poslova nije bilo neophodno i da li se na konkretnu situaciju odnose odredbe Zakona o vazdušnom saobraćaju.

“Savjet se kod Brđanina interesovao za jasno citiranje propisa koji su omogućili da letjelica MUP Srbije sleti u kamp crnogorske policije, a delegacija SPC uđe u Crnu Goru mimo regularnog i redovnog graničnog prelaza”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Savjet priprema posebnu tematsku sjednicu posvećenu tom događaju.

Iz Savjeta su zatražili službene kontakte sa pomoćnikom direktora policije za Sektor granične policije, Draganom Klikovcem, načelnikom Regionalnog centra granične policije “Centar” koji je 3. avgusta podnio ostavku na tu dužnost, Vaskom Akovićem, kao i sa komandirkom Stanice granične policije Aerodrom Golubovci, Aleksandrom Đukić.

Oni su najavili da će na sjednicu biti pozvan vještak za elektroniku, telekomunikacije i vazduhoplovstvo Predrag Boljević.

Kako se podsjeća, Savjet za građansku kontrolu rada policije je tijelo koje je, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, odgovorno i obavezno da vodi računa i o ljudskim pravima policijskih službenika.

Iz Savjeta su naveli da je upućena hitna preporuka da policija posebnim saopštenjem reaguje na to što je premijer Dritan Abazović, na konferenciji za štampu, bez ponuđenih dokaza, Alkovića povezao sa tolerisanjem prekograničnog šverca i drugim nezakonitim radnjama.

“Uvjereni smo, gospodine Brđanin, da prvi Vi od stupanja na dužnost vršioca dužnosti a potom i direktora Uprave policije u punom kapacitetu, ne bi ste tolerisali i ćutali na bilo koju protivzakonitu aktivnost bilo kojeg policijskog službenika ili starješine”, rekli su iz Savjeta.

Kako su ocijenili, u zvaničnom reagovanju, Uprava policije nije pružila potrebnu zaštitu sopstvenog niti kredibiliteta Akovića.

“Savjet je zatražio hitnost u postupanju i ukazao da odgovori iz Kabineta direktora policije prema građanskom nadzoru policije prilično i neopravdano kasne”, zaključuje se u saopštenju.

