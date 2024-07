Prosvjetna zajednica peticijom traži da Jakšić Stojanović ostane na čelu MPNI

Podgorica, (MINA) – Prosvjetna zajednica pokrenula je peticiju kojom se traži da ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović ostane na toj funkciji.

Iz Prosvjetne zajednice kazali su da su nezadovoljni povodom najava rekonstrukcije Vlade i novih personalnih rešenja na čelu resora prosvjete i činjenicom da je prosvjeta još jednom planirana za najbanalnija politička potkusurivanja.

“Prvi put nakon mnogo godina na čelu ovog resora je ministarka, koja je zajedno sa svojim timom pokazala profesionalnost, znanje, volju, entuzijazam, snagu i odlučnost”, navodi se u otvorenu pismu Prosvjetne zajednice.

Oni su kazali da je za kratko vrijeme tim Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) uradio izuzetno mnogo.

Iz Prosvjetne zajednice su podsjetili da je Jakšić Stojanović obišla skoro sve škole u Crnoj Gori i upoznala se sa konkretnim stanjem u njima, na osnovu čega su sprovedene konkretne aktivnosti.

“Pokrenut je niz projekata kako međunarodne saradnje tako i onih čiji je cilj obnavljanje infrastrukture i opreme u našim školama. Riješeni su i godinama nagomilavani problem”, istakli su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su naglasili da je za nastavnička zvanja, za čije se odluke čekalo godinama, novi tim sve zaostale zahtjeve riješio u svega par mjeseci, a višegodišnji problem eksternih ispita u školama konačno je uozbiljen.

“Započeo je proces izmjene i usklađivanja često kontradiktornih i nejasnih zakonskih rješenja za oblast obrazovanja”, rekli su iz Prosvjetne zajednice.

Kako su naveli, najvažnije od svega je da je započet proces sveobuhvatnih reformi čiji su akteri dominantno stručnjaci najtješnje vezani za obrazovanje, ali i širok spektar državnih institucija, nevladinog sektora i svih onih koji na bilo koji način kreiraju uzroke ili „trpe“ posljedice stanja u sistemu obrazovanja.

“Pa čak i čuvena „depolitizacija“ koja je godinama šarena laža i mrtvo slovo na papiru u ovom sazivu MPNI riješena je na vrlo jednostavan način”, kazali su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su kazali da je Jakšić Stojanović pri izboru saradnika insistirala da to budu kompetentni profesionalci, sa izgrađenim „imenom“ u svijetu obrazovanja, a koji nijesu politički „kontaminirani“, odnosno koji su bez angažovanosti u nekom političkom subjektu, a koja bi mogla pobuduti sumnju da su tu zbog partijskih prekompozicija a ne zbog stručnosti.

“I tako, sve do trenutka dok sebični partijski hirovi, banalna politikantska kombinatorika i nezajažljivi kvazipolitički interesi ne obesmisle ovaj dugo očekivani i kao nasušni hleb nužni zaokret u sistemu obrazovanja”, istakli su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su upitali da li se ima pravo da se pogaze ti koraci, poruši energija i obesmislimo vizija koja već mjesecima uliva snagu i povjerenje hiljadama prosvjetnih radnika, ali i stotinama hiljada učenika i roditelja, kada obrazovni sistem konačno staje na noge.

Iz Prosvjetne zajednice apeluju i zahtijevaju od građana, preko nevladinog sektora, udruženja nastavnika i roditelja, slobodnih intelektualaca, institucija, akademija, političkih partija, Vlade i Skupštine da podrže nastavak intezivno započetog i obećavajućeg procesa oporavka sistema obrazovanja.

“I da ne dozvole smjenu Jakšić Stojanović čiji je rad, od trenutka stupanja na čelo MPNI, obilježen izuzetnim trudom, dinamikom, bespoštednim zalaganjem i, što je najvažnije, mjerljivim i značajnim rezultatima koji nisu praćeni bahatošću i skandalima”, kaže se u otvorenom pismu Prosvjetne zajednice.

Oni su poruči da je, ukoliko se zaista želi oporavak crnogorskog društva, taj oporavak ostvariv, primarno, kroz oporavak sistema obrazovanja.

“A aktuelno rukovodstvo MPNI na tom oporavku radi punim kapacitetom uz vrlo značajne i ohrabrujuće rezultate”, zaključili su iz Prosvjetne zajednice.

Peticija Prosvjetne zajednice dostupna je na linku: https://www.peticije.online/podrka_mpni_i_nastavku_rada_ministarke_jaki_stojanovi_i_njenog_tima .

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS