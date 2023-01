Procesuirani krivolovci u NP Skadarsko jezero

Podgorica, (MINA) – U rejonu Gostiljske rijeke i Virpazara u subotu su zbog krivolova procesuirane tri osobe, saopšteno je iz Nacionalnih parkova (NPCG).

Kako se navodi, te osobe procesuirane su u akciji Službe zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero i Službe kontrole i monitoringa.

Iz NPCG su kazali da je u akciji učestvovao i veliki broj nadzornika NP, u ugroženim oblastima i na pristanima.

Oni su naveli da su kod tih osoba pronađeni i privremeno oduzeti lampa za lov, osti za izlov ribe, akumulator, vanbrodski motor i plovilo.

“U drugom slučaju, nadzornici su zatekli osobu u obavljanju privrednog ribolova bez dozvole”, navodi se u saopštenju.

Iz NPCG su kazali da su zatečene osobe predate na dalje procesuiranje nadležnim organima.

U saopštenju se ističe da je NP Skadarsko jezero, u prethodnih mjesec, procesuirao sedam osoba.

“Uprava NP apeluje na sve korisnike prostora da se odgovorno odnose prema vrijednostima ovog zaštićenog područja”, kaže se u saopštenju.

Oni su pozvali građane da sve nezakonite aktivnosti prijave Kol centru, pozivom na broj 067-000-825.

