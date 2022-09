Pritvor do 30 dana osumnjičenom za napad na tužiteljku

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana D.K, osumnjičenom da je prije dva dana napao državnu tužiteljku M.J. u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Televiziji Crne Gore potvrđeno je da je pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

D.K. je bez poziva ušao u kancelariju tužiteljke i upućivao joj prijetnje sve dok nijesu stigli službenici Uprave policije, prenosi portal RTCG.

Na teret mu se stavlja krivično djelo napad na službeno lice.

