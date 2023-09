Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Nikšić završili ronilačku obuku

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Nikšić, njih 11, uspješno su završili obuku za drugu ronilačku kategoriju po standardima IANTD međunarodne federacije.

Obuku je organizovala Ronilačka služba spašavanja, a njom je rukovodio profesionalni instruktor ronjenja Danilo Mijajlović.

On je istakao da je proces osposobljavanja pripadnika Službe zaštite i spašavanja Nikšić otpočet u decembru.

Cilj je, kako je kazao Mijajlović, da se kontinuiranom obukom i usavršavanjem u ronilačkim znanjima i vještinama obezbjede uslovi da pripadnici te službe budu osposobljeni da pomognu građanima u cilju spašavanja ljudskih života i u potrazi za stradalima u vodama u okviru teritorije Nikšića.

“Predstoji nam još puno rada, usavršavanja, stažnih ronjenja, obuke iz domena podvodne foreznike, dubinska i ronjenja u uslovima smanjene vidljivosti i u nabujalim rijekama, kako bi pripadnici te službe dobili zvanje ronilac-spasilac, koje će im biti osnova za bavljenje ovom djelatnošću“, naveo je Mijajlović.

U okviru Ronilačke službe spašavanja do sada su se obučavali pripadnici Službe zaštite i spašavanje Kotor, dok su trenutno u procesu osposobljavanja pripadnici Službe zaštite i spašavanje Berane, kao i Službe spašavanja Luštica Bay.

