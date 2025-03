Prijava protiv osumnjičene za prijetnje rukovoditeljki ODT-a u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su prekršajnu prijavu protiv M.D. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je prijetila i omalovažavala rukovoditeljku tužilaštva u Kolašinu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin postupali po pisanoj prijavi rukovoditeljke tužilaštva da je jedna osoba, u prostorijama kolašinskog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), vrijeđala i prijetila joj.

Oni su kazali da su, nakon preduzetih mjera i radnji iz svoje nadležnosti i sprovedene obrade, službenici policije podnijeli prekršajnu prijavu protiv M.D.

„Zbog sumnje da je 4. marta, u prostorijama kolašinskog ODT-a, omalovažavala rukovoditeljku tužilaštva i uputila joj riječi prijeteće sadržine, policijski službenici su područnom organu za prekršaje u Kolašinu podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv M.D“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se M.D. tereti za prekršaj iz Zakona o javnom redu miru.

