Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović je kazao da je veoma važno prepoznati značaj regionalne saradnje u borbi protiv rasne diskriminacije, sa posebnim akcentom na što brže integracije država regiona u Evropsku uniju (EU).

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Abazović je to rekao u video obraćanju na Samitu Zapadnog Balkana za borbu protiv rasne diskriminacije, koji je organizovao Kabinet predsjednika Vlade Kosova.

Abazović je kazao kako je ubijeđen da će diskusija doprinijeti regionalnoj saradnji, kao i afirmaciji temeljnih načela propisanih Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine.

“Veoma je važno prepoznati značaj regionalne saradnje na ovom polju, sa posebnim akcentom što brže integracije zemalja regiona u EU”, rekao je Abazović.

On je kazao da se nada se da će iz današnje diskusije proisteći konkretni zaključci kako bi se što odlučnije i efikasnije stalo na put rasnoj diskriminaciji.

