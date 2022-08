Preminula jedna osoba, registrovano 506 novih slučajeva infekcije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba a registrovano je 506 novih slučajeva infekcije.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom subote završile analizu i dostavile rezultate za 1.498 uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice156, Nikšića 75, Bara 42, Budve i Pljevalja po 34, Berana 27, sa Cetinja 26, iz Herceg Novog 25, Ulcinja 17, Kotora i Tivta po 14, Danilovgrada 12.

U Bijelom Polju je registrovano je devet novih slučajeva infekcije, Petnjici šest, Rožajama i Tuzima po pet, Kolašinu dva, Andrijevici PLavu i Šavniku po jedan.

Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za subotu je iznosio 33,64 odsto.

“Tokom subote IJZ-u su prijavljen je jedan smrtni ishoda povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom, pacijenta iz Bara od 77 godina”, kazali su iz IJZ-a.

Ukupan broj preminulih povezanih sa kovid 19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.759.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 729 pacijenata.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva kovid-a 19 u Crnoj Gori iznosi 4.583.

Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 269.719.

U Podgorici je aktivno 1.510 slučajeva koronavirusa, Nikšiću 648, Baru 383, Budvi 328, Herceg Novom 232, Pljevljima 191, Beranama 189, Bijelom Polju 184, na Cetinju 154, Tivtu 143, Ulcinju 142, Kotoru 118.

U Danilovgradu aktivno je 111 slučajeva koronavirusa, Rožajama 63, Tuzima 42, Kolašinu 31, Andrijevici 22, Mojkovcu i Plavu po 19, Petnjici i Plužinama po 17, Šavniku 11, na Žabljaku deset, u Gusinju dva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS