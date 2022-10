Predlažu formiranje nacionalnog registra za osobe sa autizmom

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Kluba poslanika Crno na bijelo Miloš Konatar i Građanski pokret URA predali su u skupštinsku proceduru predlog dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se predlaže formiranje nacionalnog registra za osobe sa autizmom.

Konatar je kazao da registar predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardizovanu i kontinuirano ažuriranu evidenciju osoba sa autizmom na teritoriji Crne Gore.

On je, kako je saopšteno iz URA-e, pojasnio da predložene dopune propisuju nadležnost, način prikupljanja, vođenja i obrade podataka koji se koriste za osiguravanje transparentnosti i potpunosti podataka potrebnih za analitiku podataka o osobama sa autizmom na teritoriji Crne Gore.

“Osobe sa autizmom ne smiju biti neimenovana skupina u cjelokupnoj populaciji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju”, naglasio je Konatar.

On je u obrazloženju istakao važnost tog registra dodajući da je to početni korak ka ostvarivanju brojnih prava.

“Moramo učiniti sve i govoriti vrlo glasno u ime onih koji kojima to najviše znači, a koji su naši najbliži, prijatelji i komšije i kojima ovaj Registar znači bolje liječenje, obrazovanje, ljepše i lakše odrastanje i život”, rekao je Konatar.

Kako je kazao, misija svih mora biti traženje sistemskih rješenja za najranjivije kategrije društva sa posebnim osvrtom na djecu.

“Neka ovaj predlog bude polazna tačka i pomoćno sredstvo ka rješavanju brojnih problema, sredstvo koje će se dalje nadograditi kako bi se konačno donijela ozbiljna strategija pomoći djeci i roditeljima kroz sisteme zdravstva, školstva i socijalne pomoći”, zaključio je Konatar.

