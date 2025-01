Potvrđena optužnica u predmetu Tunel

Podgorica, (MINA) – Vijeće Osnovnog suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u predmetu Tunel.

Taj predmet se vodi zbog slučaja prokopavanja tunela do depoa Višeg suda u Podgorici 2023. godine.

Iz Osnovnog suda su rekli da je potvrđena optužnica kojom se okrivljenima V. M., M. M., D. J., V. E., P. M. i N. M. stavlja na teret izvršenje krivičnog djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa u saizvršilaštvu.

Navodi se da se optužnicom ODT-a i K.B. na teret stavlja krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, a okrivljenom M. V. krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

„Predsjednica vijeća Osnovnog suda je našla da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da su okrivljeni izvršili krivična djela koja su predmet optužbe, pri čemu u konkretnom slučaju nije potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da predsjednica vijeća nije našla i da postoje zakonski razlozi koji bi mogli da dovedu do obustave krivičnog postupka, odnosno odbacivanja optužbe u konkretnom slučaju.

Iz Osnovnog suda su naveli da je, prilikom kontrole optužnice, isključivo cijenjeno da li ima dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi, što predstavlja uslov za podizanje optužnice.

„Ocjena svakog dokaza biće izvršena tek nakon što svi dokazi budu izvedeni na glavnom pretresu, kada će biti i provjerene odbrane okrivljenih, koji negiraju da su izvršili krivična djela stavljena na teret“, kazali su iz Osnovnog suda.

